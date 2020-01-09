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Общество

Батальонный комплект боевых машин нового поколения поступит на вооружение в псковскую дивизию

9 января 2020 года, 11:25

Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ, пишет ПАИ со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В соответствии с государственной программой вооружения в 76-ю дивизию поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Будущие экипажи боевых машин в течение двух месяцев проходили курс переподготовки в Омске на базе 242 учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск.

В январе в торжественной обстановке новую технику передадут военнослужащим.

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