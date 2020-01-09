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Культура

Каждому районному дому культуры передадут новый автобус

9 января 2020 года, 10:00

 В этом году крупнейшим запланированным мероприятием в рамках нацпроекта "Культура" будет капитальный ремонт первого и второго этажей здания Родинского сельского дома культуры. На эти цели направят 11,9 млн рублей.  Также в рамках нацпроекта «Культура» планируется каждому районному дому культуры передать новый автобус. Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram. 

В этом году в Псковской области  расходы на реализацию национального проекта «Культура» удвоятся  - они превысят 100 млн рублей.

Михаил Ведерников  сообщил, что целевые показатели нацпроекта «Культура» в Псковской области в 2019 году выполнены на 100%. Губернатор подчеркнул, что благодаря нацпроекту в регионе начали обновлять инвентарь  образовательных учреждений. В прошлом году  приобрели более 1 тысячи 900 музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, сделали ремонт и реконструкцию двух районных домов культуры. 

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