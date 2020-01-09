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Общество

В этом году будет восемь коротких рабочих недель

9 января 2020 года, 09:20

В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году - всего их будет восемь. Нам придется меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные, пишут РИА-новости.

Сокращенные рабочие недели выпадают на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая придется на конец февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля. В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырехдневной.

Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня. Следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня победы.

Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне из-за празднования Дня России. Потом перерыв до ноября, когда мы будем праздновать День народного единства.

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