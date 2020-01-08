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Культура / Театр

Фантастическая мелодрама ждет зрителей на сцене Псковского театра

8 января 2020 года, 09:04

На малой сцене Псковского драматического театра зрители смогут увидеть фантастическую мелодраму R.E.P.L.I.C.A. Спектакль начнется в среду, 8 января, в 18 часов. Отметим, что осталось всего несколько билетов.

R.E.P.L.I.C.A поставлена по пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». На сцене Псковского драмтеатра премьера спектакля состоялась 6 апреля 2019 года. Режиссером-постановщиком стал Александр Баркар.

Фантастическая мелодрама ждет зрителей на сцене Псковского театра
Камерный спектакль решен в необычном жанре фантастической мелодрамы
Фото Андрея Кокшарова / Псковский драматический театр
«Человечество тысячи лет страдало от несчастной любви. Но теперь наступает новая эра в отношениях. Устали искать свою «половинку»? Вам всегда разбивают сердце? Мы можем помочь. Фирма R. E. P. L. I. C. A. предлагает идеальные отношения. Ваш идеальный спутник жизни — андроид. Звучит как бред? Не спешите. У нас есть чем вас удивить.

Новейшие технологии и абсолютная эксклюзивность каждой модели. В наших партнерах-андроидах воплотятся все ваши самые смелые мечты. Больше не надо угадывать желания, бояться сказать, что вас не устраивает. Вы сможете настроить любые параметры своего партнера — от цвета глаз до любимой песни. Кастомизация поистине безгранична. Всё, о чем вы мечтали, теперь доступно. Наши андроиды неотличимы от человека, но в отличие от людей — идеальны. Рискните. Будущее уже здесь», говорится в аннотации к спектаклю.




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