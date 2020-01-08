Фантастическая мелодрама ждет зрителей на сцене Псковского театра

На малой сцене Псковского драматического театра зрители смогут увидеть фантастическую мелодраму R.E.P.L.I.C.A. Спектакль начнется в среду, 8 января, в 18 часов. Отметим, что осталось всего несколько билетов. R.E.P.L.I.C.A поставлена по пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». На сцене Псковского драмтеатра премьера спектакля состоялась 6 апреля 2019 года. Режиссером-постановщиком стал Александр Баркар.

«Человечество тысячи лет страдало от несчастной любви. Но теперь наступает новая эра в отношениях. Устали искать свою «половинку»? Вам всегда разбивают сердце? Мы можем помочь. Фирма R. E. P. L. I. C. A. предлагает идеальные отношения. Ваш идеальный спутник жизни — андроид. Звучит как бред? Не спешите. У нас есть чем вас удивить.

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