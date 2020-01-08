Теплая зима в Пскове продолжается

В среду, 8 января в Пскове по-прежнему будет не по-зимнему теплая погода. Синоптики обещают 1-3 градуса тепла при пасмурной погоде. Во второй половине дня вероятность осадков в виде дождя увеличивается.
В среду, 8 января в Пскове по-прежнему будет не по-зимнему теплая погода. Синоптики обещают 1-3 градуса тепла при пасмурной погоде. Во второй половине дня вероятность осадков в виде дождя увеличивается.
Отметим, что в этом году на европейской части России погода бьет рекорды: зима не по сезону аномально теплая.