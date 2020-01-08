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Общество

Теплая зима в Пскове продолжается

8 января 2020 года, 08:15

В среду, 8 января в Пскове по-прежнему будет не по-зимнему теплая погода. Синоптики обещают 1-3 градуса тепла при пасмурной погоде. Во второй половине дня вероятность осадков в виде дождя увеличивается.

Теплая зима в Пскове продолжается
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Ветер будет не сильный, юго-западный, 4-7 метров в секунду, сообщает Gismeteo.ru

Отметим, что в этом году на европейской части России погода бьет рекорды: зима не по сезону аномально теплая.

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