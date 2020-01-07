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Происшествия

Пятитысячная купюра в признаками подделки изъята в Великих Луках

7 января 2020 года, 14:53

В Великих Луках изъята фальшивая банкнота. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днем 6 января заведующая кассой одного из финансовых учреждений города обнаружила пятитысячную банкноту с признаками подделки. Предположительно, фальшивая купюра поступила в организацию вместе с торговой выручкой пустошкинской фирмы.

По факту обнаружения купюры с признаками подделки полицией проводится проверка. Купюра изъята.


ВАЖНО

В связи с инцидентом полицейские напоминают о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков:

- Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

- Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если Вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!

- Если Вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

- Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

- В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

- Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.

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