О необходимости соблюдать ПДД напомнили псковским водителям в преддверии Рождества

Сотрудники ГИБДД города Пскова и Псковского района Псковские и школьники поздравили водителей с Рождеством. Как сообщили «Псковской правде» в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в преддверии Рождества в Пскове прошла профилактическая акция «Полицейский Дед Мороз» и «Автокресло - детям». Участники акции вышли на Рижский проспект Пскова с призывом к водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Школьники, участники отряда юных инспекторов дорожного движения, в праздничных костюмах раздавали автомобилистам памятки и пожелания, которые изготовили сами. Ребята и сотрудники ГИБДД поздравляли водителей и их пассажиров с наступающим Рождеством, желали праздничного настроения, благополучия, мира и соблюдения ПДД.