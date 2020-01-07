Фестиваль волшебных шаров пройдет сегодня в Финском парке Пскова

7 января в Пскове пройдет фестиваль волшебных шаров. Как сообщили «Псковской правде» в управлении культуры г. Пскова, мероприятие начнется в 18 часов в Финском парке. Псковичей поздравит коллектив из Санкт-Петербурга. Артисты представят масштабное огненно-пиротехническое и световое шоу. Главным символом фестиваля будут светошарики, сияющие разноцветными огоньками. По словам организаторов, светящийся шар в руках каждого из гостей станет ключом к исполнению всех желаний в 2020 году.

Также гостей праздника ждут конкурсы от ведущего праздника и творческие номера от псковских коллективов.