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Общество

Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечивали безопасность на 89 рождественских мероприятиях

7 января 2020 года, 11:33

В Рождественскую ночь охрану общественного порядка обеспечивали псковские росгвардейцы и полицейские. Как сообщили «Псковской правде» в управлении Росгвардии по Псковской области, 89 праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову, прошли в минувшую ночь в 53 населенных пунктах области.

Как сообщалось ранее, для обеспечения безопасности во время проведения богослужений было задействовано 235 сотрудников полиции, 26 сотрудников Росгвардии, 63 народных дружинника и 14 представителей частных охранных организаций.

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