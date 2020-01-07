Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечивали безопасность на 89 рождественских мероприятиях

В Рождественскую ночь охрану общественного порядка обеспечивали псковские росгвардейцы и полицейские. Как сообщили «Псковской правде» в управлении Росгвардии по Псковской области, 89 праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову, прошли в минувшую ночь в 53 населенных пунктах области.

Как сообщалось ранее, для обеспечения безопасности во время проведения богослужений было задействовано 235 сотрудников полиции, 26 сотрудников Росгвардии, 63 народных дружинника и 14 представителей частных охранных организаций.