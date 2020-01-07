Михаил Ведерников пожелал псковичам счастья и душевного тепла

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных псковичей с праздником Рождества Христова. На своей странице в Инстаграм он опубликовал фото Троицкого собора в Пскове.

«От всей души поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Рождества Христова! Пусть во всех семьях царят мир, согласие и любовь! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и сил на благие дела!Счастливого вам Рождества!», - написал Михаил Ведерников в своем Инстаграме.