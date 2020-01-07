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Общество

Михаил Ведерников пожелал псковичам счастья и душевного тепла

7 января 2020 года, 10:47

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных псковичей с праздником Рождества Христова. На своей странице в Инстаграм он опубликовал фото Троицкого собора в Пскове.


Михаил Ведерников пожелал псковичам счастья и душевного тепла

Фото из Инстаграма Михаила Ведерникова

«От всей души поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Рождества Христова! Пусть во всех семьях царят мир, согласие и любовь! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и сил на благие дела!Счастливого вам Рождества!», - написал Михаил Ведерников в своем Инстаграме.

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