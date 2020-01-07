Сегодня православные псковичи празднуют Рождество

В православной традиции Рождество Христово наступает 7 января. Рождество у христиан один из главных церковных праздников. Праздник установлен в честь рождения во плоти Иисуса от Девы Марии.

Рождество в ночь с 6 на 7 января встречают также Иерусалимская, Сербская и Грузинская Православная Церкви, а также афонские монастыри, многие католики восточного обряда (в частности, Украинская Греко-Католическая Церковь) и часть российских протестантов.

С Рождества до Крещения (19 января) наступают святки, когда можно колядовать и гадать.

Согласно Евангелию, римский император Август, в то время правивший Иудеей, огласил обязательную перепись населения, согласно которой каждый обязан был отметиться именно в том городе или населенном пункте, где он родился. Так Иосиф отправился с Пресвятой Девой Марией в город, откуда он был родом, в Вифлеем. Места для ночлега они не нашли, гостиницы были переполнены, поэтому Иосиф и Мария расположились на ночь в пещере («вертеп» на древнеславянском), куда обычно загоняли домашний скот. В этой пещере и родился Иисус. Новорожденный младенец был положен в ясли, а Пресвятую Деву Марию далее в Евангелии именуют Богородицей. О рождении Спасителя Ангел известил пастухов, и они первые пришли поклониться Христу. Следом на поклон с подарками пришли восточные мудрецы - волхвы, которых к новорожденному младенцу привела загоревшаяся на небе новая звезда, названная Вифлеемской.