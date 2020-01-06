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Общество

Митрополит Тихон поздравил с наступающим Рождеством

6 января 2020 года, 13:52

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил всех с наступающим Рождеством.

-Для каждого, кто в своей жизни ищет встречи с Богом, весть о Рождестве Христовом, о совершившемся чуде Боговоплощения, о том, что отныне с нами Бог, отзывается в сердце радостью и надеждой. В мир, «приклонив Небеса», явился Спаситель, чтобы совершить домостроительство нашего спасения, избавить род человеческий от греха и смерти, нас, «долу поникших», воздвигнуть и восстановить, обновить и просветить, вновь привести в наследие к Богу, - говорится в послании митрополита Тихона. – В эти праздничные дни восхвалим родившегося Господа словами Рождественского ирмоса: «Христос рождается — славите! Христос с Небес — срящите! Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися.

Всенощное бдение начнется сегодня в Троицком соборе в 17 часов, а в полночь праздничная божественная литургия.


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