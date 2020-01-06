Полиция разыскивает пропавшего великолучанина

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Фёдорова Андрея Викторовича, 1976 года рождения. 22 марта прошлого года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Фёдорова Андрея Викторовича, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.