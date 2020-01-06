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Происшествия

Полиция разыскивает пропавшего великолучанина

6 января 2020 года, 13:47

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Фёдорова Андрея Викторовича, 1976 года рождения.  22 марта прошлого года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Фёдорова Андрея Викторовича, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.


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