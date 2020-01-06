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Происшествия

Росгвардия задержала псковичку за кражу из магазина

6 января 2020 года, 12:48

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина, сообщает пресс-служба ведомства. 

5 января в 20.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку коньяка.

Для дальнейшего разбирательства задержанную передали сотрудникам полиции.


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