Росгвардия задержала псковичку за кражу из магазина

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина, сообщает пресс-служба ведомства.

5 января в 20.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку коньяка.

Для дальнейшего разбирательства задержанную передали сотрудникам полиции.