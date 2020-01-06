Полицейские обследуют места, где сегодня пройдут праздничные богослужения

Полицейские обследуют и возьмут под усиленную охрану места, где сегодня пройдут праздничные богослужения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Стражи порядка приступили к этой работе уже с утра 6 января.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений планируют задействовать 235 сотрудников полиции, 26 сотрудников Росгвардии, 63 народных дружинника и 14 представителей частных охранных организаций.

На период празднования Рождества Христова за каждым храмом будут закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне.

