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Общество

В Пскове открылась фотовыставка о бездомных животных и тех, кто нашел себе дом

5 января 2020 года, 14:50

В Пскове 5 января открылась выставка «Дома лучше» о бездомных животных в торгово-развлекательном центре Fjord Plaza. Об этом сообщила ПРОО «Зоозащита» в группе в «Контакте». Выставка продлится две недели, до 19 января.

В Пскове открылась фотовыставка о бездомных животных и тех, кто нашел себе дом
"Дома лучше" - выставка фотографий людей с питомцами из приюта и животных, которые еще не нашли свой дом.
Фото ПРОО "Зоозащита"

«Выставка состоит из фотографий людей, взявших питомца из приюта, а также собак и кошек, которые ещё ждут своего человека. Эти животные когда-нибудь найдут свой дом, но выставка не о конкретных людях, собаках и кошках, а о том, что в приютах Пскова и в целом России можно найти настоящего друга и компаньона, что домашние животные не должны жить на улице и, как бы банально это ни звучало, только человек, каждый из нас, может помочь этому измениться» - написали организаторы в социальных сетях.

В Пскове открылась фотовыставка о бездомных животных и тех, кто нашел себе дом
В приюте можно найти себе настоящего друга.
Фото Дарьи Хватковой
В Пскове открылась фотовыставка о бездомных животных и тех, кто нашел себе дом
В приюте можно найти себе настоящего друга.
Фото Дарьи Хватковой
В Пскове открылась фотовыставка о бездомных животных и тех, кто нашел себе дом
В приюте можно найти себе настоящего друга.
Фото Дарьи Хватковой

Зоозащитная организация поблагодарила за помощь в создании и организации фотовыставки фотографа Дарью Хваткову, ТРЦ Fjord Plaza, фотостудию «Лето».

Выставка проводится в рамках городского фестиваля «Среда обитания» при поддержке Фонда Президентских грантов.

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