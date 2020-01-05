В Пскове открылась фотовыставка о бездомных животных и тех, кто нашел себе дом

«Выставка состоит из фотографий людей, взявших питомца из приюта, а также собак и кошек, которые ещё ждут своего человека. Эти животные когда-нибудь найдут свой дом, но выставка не о конкретных людях, собаках и кошках, а о том, что в приютах Пскова и в целом России можно найти настоящего друга и компаньона, что домашние животные не должны жить на улице и, как бы банально это ни звучало, только человек, каждый из нас, может помочь этому измениться» - написали организаторы в социальных сетях.