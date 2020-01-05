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Происшествия / Преступление

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, которая похитила из магазина бутылку водки

5 января 2020 года, 13:10

В субботу, 4 января, около 12.00 группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии сообщили, что в магазине на улице Народной сработала кнопка тревожной сигнализации.

- Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку водки, - рассказал «Псковской правде» сотрудник пресс-службы Управленя Росгвардии по Псковской области Василий Малюта.

По словам собеседника, гражданку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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