В Пскове росгвардейцы задержали женщину, которая похитила из магазина бутылку водки

В субботу, 4 января, около 12.00 группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии сообщили, что в магазине на улице Народной сработала кнопка тревожной сигнализации.

- Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку водки, - рассказал «Псковской правде» сотрудник пресс-службы Управленя Росгвардии по Псковской области Василий Малюта.

По словам собеседника, гражданку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.