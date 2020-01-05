В Псковской области в 2019 году отремонтировали 171 километр дорог

В 2019 году целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Псковской области перевыполнили на 15,5% – по плану должны были привести в порядок 148 километров дорог, а по факту отремонтировали 171 километр. Об этом сообщил в своем «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников. И рассказал о планах по ремонту дорог уже на этот год:

«На 2020 год в рамках БКАД запланированы 42 проекта. Крупнейшие из них: ремонт дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп в Гдовском районе (292 млн рублей); капитальный ремонт дороги Великие Луки - Усвяты в Усвятском районе (226 млн рублей), ремонт Пушкинские горы – Локня в Бежаницком районе (127 млн рублей).