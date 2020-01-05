Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области в 2019 году отремонтировали 171 километр дорог

5 января 2020 года, 12:10

В 2019 году целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Псковской области перевыполнили на 15,5% – по плану должны были привести в порядок 148 километров дорог, а по факту отремонтировали 171 километр. Об этом сообщил в своем «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников. И рассказал о планах по ремонту дорог уже на этот год:

«На 2020 год в рамках БКАД запланированы 42 проекта. Крупнейшие из них: ремонт дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп в Гдовском районе (292 млн рублей); капитальный ремонт дороги Великие Луки - Усвяты в Усвятском районе (226 млн рублей), ремонт Пушкинские горы – Локня в Бежаницком районе (127 млн рублей).

В Псковской области в 2019 году отремонтировали 171 километр дорог
В 2019 году в области отремонтировали 171 километр дорог.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
В Псковской области в 2019 году отремонтировали 171 километр дорог
В 2019 году в области отремонтировали 171 километр дорог.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
В Псковской области в 2019 году отремонтировали 171 километр дорог
В 2019 году в области отремонтировали 171 километр дорог.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова
В Псковской области в 2019 году отремонтировали 171 километр дорог
В 2019 году в области отремонтировали 171 километр дорог.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

Целевой показатель – 123 километра. Будем делать всё, чтобы перевыполнить план», - написал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, которая похитила из магазина бутылку водки
В Пскове 5 января пройдет выставка книжных новинок 2019 года и встречи с писателями
В Порхове на гастрономическом фестивале признали самой вкусной кашу из чечевицы
За 2019 год Россельхознадзор проверил на Псковской границе 9400 животных
В Себежском районе водитель микроавтобуса погиб в аварии
Опубликовае график работы псковской поликлиники в рождественские праздники 2020 года
Актриса Елена Корикова назвала Псков красивым городом
Первое убийство в Псковской области совершила жительница Дно, успокаивая сожителя ножом
ОНФ проведет исследования с объектами культурного наследия, в которых живут люди

Комментарии

Авторизация
No comments
Полный боекомплект

Общество
30 декабря 10:09

Полный боекомплект

Десантный полк из Пскова получил боевой орден Кутузова в мирное время, он стал последним из возможных в копилке дивизии.
100 ярких фактов 2019 года

Общество
30 декабря 10:26

100 ярких фактов 2019 года

Что обсуждала, за чем следила, чем восхищалась Псковская область в уходящем году
Жить будем до 80 лет и дальше

Общество
28 декабря 11:05

Жить будем до 80 лет и дальше

Новых медиков – 142, мест в детских садах - 1320, денег на завершение социального городка – 395 миллионов рублей, ФАПов – 13 вместо 11