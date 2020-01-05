В Пскове 5 января пройдет выставка книжных новинок 2019 года и встречи с писателями

Ежегодная рождественская книжная выставка «Книги года 2019» пройдет в воскресенье, 5 января, с 12.00 до 18.00 в библиотеке на улице Конная, 6. Как сообщили «Псковской правде» в Центральной городской библиотеке Пскова, новый год библиотека традиционно начинает большим библиофрешем «Книги года». Эта масштабная выставка-просмотр самых свежих книжных новинок, поступивших в фонды библиотеки в 2019-м году. Всего в экспозиции будет представлено более 250 изданий.



Так, «Книгой года» в нашей стране признаны «О Данииле Гранине: Воспоминания», где перед читателем возникает объемный мир не только жизни выдающегося писателя и общественного деятеля, но и жизни нашей страны. В номинации «Проза года» победителем стал Евгений Водолазкин с романом «Брисбен». Также читатели смогут познакомиться на выставке с книгами-лауреатами – биографией известного «Венички» «Венедикт Ерофеев: посторонний», романом о котах и людях Григория Служителя «Дни Савелия» и немного мифологической историей поволжского немца Гузель Яхиной «Дети мои». Впервые за два года из-за масштабной пикантной кампании meetoo, которая прогремела по всему миру, Нобелевский комитет объявил сразу двух лауреатов премии по литературе. Ими стали польская писательница Ольга Токачук и австриец Петер Хандке.