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Культура

В Пскове 5 января пройдет выставка книжных новинок 2019 года и встречи с писателями

5 января 2020 года, 11:46

Ежегодная рождественская книжная выставка «Книги года 2019» пройдет в воскресенье, 5 января, с 12.00 до 18.00 в библиотеке на улице Конная, 6. Как сообщили «Псковской правде» в Центральной городской библиотеке Пскова, новый год библиотека традиционно начинает большим библиофрешем «Книги года». Эта масштабная выставка-просмотр самых свежих книжных новинок, поступивших в фонды библиотеки в 2019-м году. Всего в экспозиции будет представлено более 250 изданий.

В Пскове 5 января пройдет выставка книжных новинок 2019 года и встречи с писателями
На выствкевнижных новинок в библиотеке будут представлены 250 книг.
Фото Центральной городской библиотеки Пскова

Так, «Книгой года» в нашей стране признаны «О Данииле Гранине: Воспоминания», где перед читателем возникает объемный мир не только жизни выдающегося писателя и общественного деятеля, но и жизни нашей страны. В номинации «Проза года» победителем стал Евгений Водолазкин с романом «Брисбен». Также читатели смогут познакомиться на выставке с книгами-лауреатами – биографией известного «Венички» «Венедикт Ерофеев: посторонний», романом о котах и людях Григория Служителя «Дни Савелия» и немного мифологической историей поволжского немца Гузель Яхиной «Дети мои».

Впервые за два года из-за масштабной пикантной кампании meetoo, которая прогремела по всему миру, Нобелевский комитет объявил сразу двух лауреатов премии по литературе. Ими стали польская писательница Ольга Токачук и австриец Петер Хандке.

В Пскове 5 января пройдет выставка книжных новинок 2019 года и встречи с писателями
На выставке можно увидеть книги-лауреаты и победители престижных литературных премий.
Фото Центральной городской библиотеки Пскова

Библиофреш «Книги года» -  это всегда большой читательский праздник для любителей и ценителей литературы. Кстати, понравившиеся книги читатели сразу могут взять домой. Поспешите, пока все книги не разобрали!

В 16.00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва на Октябрьском проспекте, 19А тоже пройдет встреча читателей у книжной полки. На творческой встрече будет выступать псковский историк, профессор кафедры отечественной истории ПсковГУ, автор краеведческих изданий Анатолий Васильевич Филимонов, также читатели увидят книжно-иллюстративные выставки «Книжные новинки 2019 года»: «Моя любимая Псковщина», «История: события и судьбы».

А в 17.00 в Центральной городской библиотеке города Пскова на улице Конная, 6, пройдет встреча с писателем, издателем и директором историко-культурного центра «Самолва» Владимиром Потресовым, посвящённая 20-летию основанного им издательства «Пальмир». Посетителям покажут электронную презентацию «По направлению к «Пальмиру», и торжественное открытие выставки «Издательству «Пальмир» - 20 лет».

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