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Культура

В Порхове на гастрономическом фестивале признали самой вкусной кашу из чечевицы

5 января 2020 года, 10:46

В субботу, 4 января, в Порхове прошел второй фестиваль русских каш «Вернем каши на столы наши».

В Порхове на гастрономическом фестивале признали самой вкусной кашу из чечевицы
Самой вкусной на фестивале признали кашу из чечевицы.
Фото пресс-службы администрации области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на фестивале показали свое кулинарное мастерство около 20 участников. Самой лучшей была признана каша из чечевицы, которую приготовили участники из Порхова. Также на фестивале можно было попробовать и необычные каши, например из полбы, традиционную порховскую гороховую кашу, блюда на основе каш – фаршированного крупой карпа или клецки из каши.

В Порхове на гастрономическом фестивале признали самой вкусной кашу из чечевицы
Около 20 участников соревновались в кулинарном мастерстве.
Фото пресс-службы администрации области

Кроме дегустации гости фестиваля отдыхали на концертных и интерактивных площадках с русскими народными песнями, фольклорными играми и забавами.

В Порхове на гастрономическом фестивале признали самой вкусной кашу из чечевицы
Также на фестивале можно было попробовать кашу из полбы и традиционную порховскую гороховую кашу.
Фото пресс-службы администрации области

Фестиваль «Вернем каши на столы наши» направлен на возрождение традиций русской кухни и представляет собой большой гастрономический праздник, объединяющий всех желающих, а также предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры по подготовке поваров, которые представляют исконно русские рецепты.

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