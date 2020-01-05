В Порхове на гастрономическом фестивале признали самой вкусной кашу из чечевицы

В субботу, 4 января, в Порхове прошел второй фестиваль русских каш «Вернем каши на столы наши».
В субботу, 4 января, в Порхове прошел второй фестиваль русских каш «Вернем каши на столы наши».
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на фестивале показали свое кулинарное мастерство около 20 участников. Самой лучшей была признана каша из чечевицы, которую приготовили участники из Порхова. Также на фестивале можно было попробовать и необычные каши, например из полбы, традиционную порховскую гороховую кашу, блюда на основе каш – фаршированного крупой карпа или клецки из каши.
Кроме дегустации гости фестиваля отдыхали на концертных и интерактивных площадках с русскими народными песнями, фольклорными играми и забавами.
Фестиваль «Вернем каши на столы наши» направлен на возрождение традиций русской кухни и представляет собой большой гастрономический праздник, объединяющий всех желающих, а также предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры по подготовке поваров, которые представляют исконно русские рецепты.