В Порхове на гастрономическом фестивале признали самой вкусной кашу из чечевицы

В субботу, 4 января, в Порхове прошел второй фестиваль русских каш «Вернем каши на столы наши».



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на фестивале показали свое кулинарное мастерство около 20 участников. Самой лучшей была признана каша из чечевицы, которую приготовили участники из Порхова. Также на фестивале можно было попробовать и необычные каши, например из полбы, традиционную порховскую гороховую кашу, блюда на основе каш – фаршированного крупой карпа или клецки из каши.



Кроме дегустации гости фестиваля отдыхали на концертных и интерактивных площадках с русскими народными песнями, фольклорными играми и забавами.