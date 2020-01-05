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Общество

За 2019 год Россельхознадзор проверил на Псковской границе 9400 животных

5 января 2020 года, 10:08

В 2019 году в пунктах пропуска через границу в Псковской области специалисты пограничного ветеринарного контроля досмотрели более 9400 животных. 

За 2019 год Россельхознадзор проверил на Псковской границе 9400 животных
В 2019-м году специалисты проверили на Псковской границе почти 10 тысяч животных.
Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, из этих животных около 6400 ввозились на территорию России, а около 3000 везли обратно. Чаще всего ветконтролю подвергался крупный и мелкий рогатый скот, лошади, кошки, собаки, свиньи, пушные звери, зоопарковые животные, также экзотические животные, в их числе королевский питон.

За 2019 год Россельхознадзор проверил на Псковской границе 9400 животных
Часто попадались сотрудникам ведомства и экзотические животные.
Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора

Как заметили сотрудники ведомства, также в прошлом году были зафиксированы случаи, когда ввоз или вывоз животных был запрещён из-за нарушений ветеринарного законодательства, в том числе отсутствие ветеринарных документов, указаний Россельхознадзора и приказов Минсельхоза РФ. 


За 2019 год Россельхознадзор проверил на Псковской границе 9400 животных
Макака тоже подверглась ветконтролю на Псковской границе.
Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора
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