За 2019 год Россельхознадзор проверил на Псковской границе 9400 животных

В 2019 году в пунктах пропуска через границу в Псковской области специалисты пограничного ветеринарного контроля досмотрели более 9400 животных.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, из этих животных около 6400 ввозились на территорию России, а около 3000 везли обратно. Чаще всего ветконтролю подвергался крупный и мелкий рогатый скот, лошади, кошки, собаки, свиньи, пушные звери, зоопарковые животные, также экзотические животные, в их числе королевский питон.



Как заметили сотрудники ведомства, также в прошлом году были зафиксированы случаи, когда ввоз или вывоз животных был запрещён из-за нарушений ветеринарного законодательства, в том числе отсутствие ветеринарных документов, указаний Россельхознадзора и приказов Минсельхоза РФ.



