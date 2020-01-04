График работы псковской поликлиники в рождественские праздники 2020 года

Напоминаем график работы псковской городской поликлиники в праздничные дни – куда звонить и бежать, если у вас приключилась беда.

Как сообщили «Псковской правде» в администрации города, 4 января 2020 года - рабочий день поликлиники по графику рабочей субботы (прием терапевта, хирурга с 09.00-15.00, вызовы). Работают поликлиники №№1,2,3 (ул. Кузнецкая,19, Коммунальная,23, Индустриальная,8).

5 января будет работать только дежурная служба (прием терапевта с 09.00 до 15.00)

поликлиники № 3 (ул. Индустриальная,8).

В понедельник, 6 января - дежурная служба (прием терапевта с 09.00 до 15.00) поликлиник №№1,2,3 (ул. Кузнецкая,19, Коммунальная,23, Индустриальная,8).

7 января - дежурная служба (прием терапевта с 09.00 до 15.00) поликлиника №3 (ул. Индустриальная, д.8).

8 января - дежурная служба (прием терапевта с 09.00 до 15.00, вызовы) поликлиники №№1,2,3.

9 января - рабочий день.

Телефоны для справок:

66-53-54, 66-53-57, 66-53-58 (регистратура поликлиники №1)

56-96-98, 56-78-15 (регистратура поликлиники №2)

53-33-88 (регистратура поликлиники №3)