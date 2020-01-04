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Общество

Актриса Елена Корикова назвала Псков красивым городом

4 января 2020 года, 12:06

В Пскове 2 января прошел спектакль «Идеальный свидетель», где одну из главных ролей сыграла актриса Елена Корикова. После спектакля она прогулялась по городу, и поделилась своими впечатлениями о Пскове в социальной сети «Инстаграм»:

«Сегодня играли в Пскове. Очень красивый город! Сфотографировала старинный храм, картина получилась», - написала актриса.

Актриса Елена Корикова назвала Псков красивым городом
Елена Корикова после спектакля в Пскове прогулялась по городу.
Фото из "Инстаграма" Елены Кориковой

Елена Корикова – российская актриса театра и кино. За роль Лизы в фильме «Барышня-крестьянка» 1995 года, снятой по повести А.С. Пушкина, Елена Корикова получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок» и премию «Ника». А всеобщая известность к актрисе пришла после выхода на экраны сериала «Бедная Настя», где она сыграла главную роль.

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