Актриса Елена Корикова назвала Псков красивым городом

В Пскове 2 января прошел спектакль «Идеальный свидетель», где одну из главных ролей сыграла актриса Елена Корикова. После спектакля она прогулялась по городу, и поделилась своими впечатлениями о Пскове в социальной сети «Инстаграм»:

Елена Корикова – российская актриса театра и кино. За роль Лизы в фильме «Барышня-крестьянка» 1995 года, снятой по повести А.С. Пушкина, Елена Корикова получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок» и премию «Ника». А всеобщая известность к актрисе пришла после выхода на экраны сериала «Бедная Настя», где она сыграла главную роль.