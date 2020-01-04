Первое убийство в Псковской области совершила жительница Дно, успокаивая сожителя ножом

1 января 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти до приезда скорой 46-летнего жителя города Дно. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, пострадавший скончался от большой кровопотери из-за ножевого ранения левого плеча с повреждением легкого.

По версии следствия, к преступлению причастна 53-летняя сожительница потерпевшего, которая утром, успокаивая разбушевавшегося сожителя, схватила кухонный нож и ударила его в плечо. Мужчина умер до приезда скорой медицинской помощи.

Порховский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемая задержана. Следователи проводят проверку и сбор доказательств.