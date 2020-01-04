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Общество

ОНФ проведет исследования с объектами культурного наследия, в которых живут люди

4 января 2020 года, 10:02

Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в 2020 году проведет мониторинг состояния жилых помещений, находящихся в статусе объекта культурного наследия.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ОНФ, 4% от общего числа памятников культурно-исторического значения – это жилые дома. То есть это почти 5800 домов, в которых жить опасно и дискомфортно. Сейчас отсутствуют правовые акты, позволяющие владельцам и нанимателям квартир в таких домах надеяться на изменение условий их проживания. Ведь объекты культурного наследия, как правило, подлежат только реставрации, на которую у местных властей нет средств.

ОНФ проведет исследования с объектами культурного наследия, в которых живут люди
Нежилая часть палат Трубинских, которая просто разрушается.
Фото Марии Соколовой

Примером может служить памятник федерального значения палаты Трубинских – многоквартирный дом на улице Леона Поземского, 22 в Пскове. Там всего семь квартир, в которых живут люди. Жители дома рассказывают, что врачи скорой отказываются подниматься по опасной лестнице. Медики предполагают, что в таком доме никто не может жить. Управляющая компания не ремонтирует здание, так как это исторический памятник, в фонде капремонта нет средств на реставрационный капитальный ремонт. Горячей воды в здании не было, а системе холодного водоснабжения – более 100 лет. Отопление есть, но температура зимой редко поднимается больше 16 градусов. Немедленного ремонта требуют крыша и крыльцо.

ОНФ проведет исследования с объектами культурного наследия, в которых живут люди
Те самый палаты Трубинских в Пскове, по этой лестнице поднимаются жители семи квартир.
Фото Марии Соколовой
ОНФ проведет исследования с объектами культурного наследия, в которых живут люди
Те самый палаты Трубинских в Пскове, по этой лестнице поднимаются жители семи квартир.
Фото Марии Соколовой

«Закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволяет включать в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья не только дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, но и жилые помещения в многоквартирных домах, относящихся к объектам культурного наследия, – пояснила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. – Но финансировать в этом случае должно муниципальное образование. Поэтому в регионах по собственному желанию эту правовую норму стараются обходить. Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ при выявлении данных ситуаций помогают гражданам составить обращение в органы власти и в суд, чтобы те в совсем критической ситуации защитили свои права».

Для систематизации информации по объектам культурного наследия, в которых живут люди, Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ планирует провести исследование. Эти данные понадобятся при формировании новой программы расселения, иначе те, кто живут в объектах культурного наследия, окажутся вне ее действия уже в третий раз. Результаты мониторинга Народный фронт представит в Минстрой и Минкультуры РФ.

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