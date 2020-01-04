ОНФ проведет исследования с объектами культурного наследия, в которых живут люди

«Закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволяет включать в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья не только дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, но и жилые помещения в многоквартирных домах, относящихся к объектам культурного наследия, – пояснила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. – Но финансировать в этом случае должно муниципальное образование. Поэтому в регионах по собственному желанию эту правовую норму стараются обходить. Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ при выявлении данных ситуаций помогают гражданам составить обращение в органы власти и в суд, чтобы те в совсем критической ситуации защитили свои права».

Для систематизации информации по объектам культурного наследия, в которых живут люди, Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ планирует провести исследование. Эти данные понадобятся при формировании новой программы расселения, иначе те, кто живут в объектах культурного наследия, окажутся вне ее действия уже в третий раз. Результаты мониторинга Народный фронт представит в Минстрой и Минкультуры РФ.