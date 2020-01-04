В Псковской области в 2020-м году будут действовать шесть виртуальных концертных залов

В Острове 3 января прошел концерт Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого в новом виртуальном концертном зале Острова для жителей города. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, на бесплатный концерт пришли около 50-ти островичей.

Напомним, виртуальный концертный зал в Острове был открыт в ноябре прошлого года в детской школе искусств в рамках реализации проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». На его оборудование из федерального бюджета было выделено 980 тысяч рублей.

В этом году в Псковской области будут открыты еще два виртуальных концертных зала, на них выделено 2,8 миллиона рублей. Залы будут открыты в Пыталовском досуговом объединении и Центральной районной библиотеки Невельского района. То есть в 2020-м году вместе с ранее открытыми в Псковской области будет действовать шесть концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, а также в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

Виртуальные концертные залы — масштабный проект Минкультуры России, направленный на приобщение жителей России к академическому музыкальному искусству.