Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

В Псковской области в 2020-м году будут действовать шесть виртуальных концертных залов

4 января 2020 года, 09:00

В Острове 3 января прошел концерт Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого в новом виртуальном концертном зале Острова для жителей города. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, на бесплатный концерт пришли около 50-ти островичей.

В Псковской области в 2020-м году будут действовать шесть виртуальных концертных залов
В Островском виртуальном зале жители посетили концерт хора имени Пятницкого.
Фото пресс-службы администрации области

Островичи в записи услышали много русских народных песен, показывающих взаимосвязь певческих, музыкальных и танцевальных традиций разных областей России с современными тенденциями развития сценического народного искусства.

Напомним, виртуальный концертный зал в Острове был открыт в ноябре прошлого года в детской школе искусств в рамках реализации проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». На его оборудование из федерального бюджета было выделено 980 тысяч рублей.

В Псковской области в 2020-м году будут действовать шесть виртуальных концертных залов
На бесплатный концерт пришли 50 островичей.
Фото пресс-службы администрации области

В этом году в Псковской области будут открыты еще два виртуальных концертных зала, на них выделено 2,8 миллиона рублей. Залы будут открыты в Пыталовском досуговом объединении и Центральной районной библиотеки Невельского района. То есть в 2020-м году вместе с ранее открытыми в Псковской области будет действовать шесть концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, а также в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

Виртуальные концертные залы — масштабный проект Минкультуры России, направленный на приобщение жителей России к академическому музыкальному искусству. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Себежском районе водитель микроавтобуса погиб в аварии
График работы псковской поликлиники в рождественские праздники 2020 года
Актриса Елена Корикова назвала Псков красивым городом
Первое убийство в Псковской области совершила жительница Дно, успокаивая сожителя ножом
ОНФ проведет исследования с объектами культурного наследия, в которых живут люди
В Великих Луках нашли тело пропавшего 1 января подростка
На бесплатную экскурсию в Анастасиевскую часовню приглашают псковичей
В краеведческой библиотеке Пскова пройдет встреча с профессором отечественной истории
Ушибы позвоночника получила пассажирка в ДТП у Новосокольников

Комментарии

Авторизация
No comments
Наколдовали

Культура / Выставка
30 декабря 15:15

Наколдовали

В уходящие дни старого года «Псковская правда» создавала новогоднее настроение псковичам
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу