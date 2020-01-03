Ушибы позвоночника получила пассажирка в ДТП у Новосокольников

Накануне, 2 января, у деревни Недомерки Новосокольнического района в Псковской области опрокинулся автомобиль «Дэу Центра». ДТП произошло на автодороге Шимск - Великие Луки – Невель. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем находился 22-летний водитель, он не справился с управлением. По результатам медицинского освидетельствования, водитель на момент аварии был трезвым.

Травмы получили две пассажирки. Женщина 53 лет с ушибом плечевого пояса от госпитализации отказалась. Женщина 60 лет доставлена в больницу, она получила ушибы грудного и шейного отделов позвоночника.

Полиция проводит проверку.