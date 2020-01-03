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Экономика

Через границу в Псковской области за год не дали ввезти 660 кг продуктов в багаже и ручной клади

3 января 2020 года, 12:21

В прошлом году 53 партии продуктов животного происхождения не дали ввезти в Россию сотрудники Россельхознадзора на госгранице с Эстонией и Латвией в Псковской области. Общий вес изъятого и возвращенного на сопредельную территорию – 660 кг. Это готовая мясная, молочная, рыбная продукция, корма для животных. Пересекающие границу хотели ввезти продукты весом выше установленной нормы. Также специалисты задержали на границе 1400 единиц лекарственных средств для животных.

Как рассказали «Псковской правде» в ведомстве, чаще всего через границу пытались ввезти мясные деликатесы, свежую и копчёную рыбу, произведённые предприятиями Нидерландов, Франции, Дании, Италии, Польши, Сербии, Литвы, Латвии, Эстонии.

Также там напомнили, что в ручной клади и багаже один человек может ввезти не более 5 кг продукции животноводства.

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