Угощение на фестивале каш в Порхове будут подавать в вафельных стаканчиках

В субботу, 4 января, с 9:00 до 15:00 в псковском городе Порхов состоится фестиваль «Вернем каши на столы наши». На территории городского парка фестиваль развернется уже во второй раз.

«В этом году и география кашеваров шире, и рецепты новые, впору сборник региональных псковских каш издавать. Мы, хоть и в жюри, но свою кашу традиционную обязательно сварим! Все, кому в прошлом году не досталось, приезжайте пораньше! Вернем каши на столы наши!» - призвала на своей странице в соцсети Мария Булатова, заместитель начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества областного комитета по экономическому развитию.

Также она рассказала, что спонсор предоставил стаканчики для каш в качестве альтернативы пластиковой посуде.