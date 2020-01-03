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Культура / Фестиваль

Угощение на фестивале каш в Порхове будут подавать в вафельных стаканчиках

3 января 2020 года, 12:02

В субботу, 4 января, с 9:00 до 15:00 в псковском городе Порхов состоится фестиваль «Вернем каши на столы наши». На территории городского парка фестиваль развернется уже во второй раз.

«В этом году и география кашеваров шире, и рецепты новые, впору сборник региональных псковских каш издавать. Мы, хоть и в жюри, но свою кашу традиционную обязательно сварим! Все, кому в прошлом году не досталось, приезжайте пораньше! Вернем каши на столы наши!» - призвала на своей странице в соцсети Мария Булатова, заместитель начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества областного комитета по экономическому развитию.

Также она рассказала, что спонсор предоставил стаканчики для каш в качестве альтернативы пластиковой посуде.

Угощение на фестивале каш в Порхове будут подавать в вафельных стаканчиках
Кашевары поборются за призы фестиваля.
Фото Культура.РФ.

Сообщается, что гастрономический фестиваль должен способствовать возрождению национальных традиций русской кухни. К участию приглашены представители всех муниципалитетов Псковской области.

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