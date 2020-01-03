Куда пойти в Пскове 3 января

«Псковская правда» публикует афишу праздничных мероприятий в Псковской области на 3 января.

Городской культурный центр, Псков, пл. Победы, 1.

10.30, 14.00 - «Как Миньоны Новый год встречали». Интерактивное представление вокруг ёлки.

12.30, 16.00 - «Чудо новогодней игрушки». Новогодний утренник для самых маленьких, бэби-ёлка.

16.00 - «Как Бабы Яги сказку спасали». Спектакль-сказка для взрослых и детей (реж. М. Мокиенко, Санкт-Петербург).

Дом офицеров, Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

11.00, 14.00 - «Миссия «Снежный фрегат». Музыкальная сказка-детектив для детей и родителей в исполнении артистов Молодёжного театра «Гротеск».

16.30 - «Снежный бунт». Новогодняя дискотека.

Городской культурный центр, Псков, Рижский пр., 64.

12.00 - «Н2Овый год 20/20». Интерактивная развлекательная программа.

Планетарий, ул. Советская, 64А.

12.00, 13.00 - «Куда исчез Дед Мороз, или похищение космического масштаба». Новогодняя программа для детей и взрослых.

14.00 - «Волшебные огни». Праздничная новогодняя программ для детей и взрослых.

Псковский музей.

13.30 – интерактивная программа «Старая крепость» в Кремле.

Пушкинский заповедник.

Музей-мельница в деревне Бугрово

10.00 – 17.00 – Мастер-классы «Новогодние маски», «Изготовление рождественской и новогодней открытки» и др.

12.00, 14.00 - Фольклорная программа «...Рады мы проказам матушки-зимы». Старинные игры, забавы, ледяные горки, снежные городки, песни, пляски, традиционные угощения.

Музей-усадьба Ганнибалов.

10.00, 13.00, 15.00 – Интерактивная программа «Рождественские забавы в Петровском».

Большой зал Научно-культурного центра.

18.00 - «Новогодняя сказка». Сказочное представление для детей, хороводы и игры возле ёлки, сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки.

18.00 - «В гостиной истинно дворянской». Знакомство со светскими развлечениями XIX столетия: «языком цветов» и составлением цветочного послания, игрой «фанты» и шарадами.

Ледовый дворец. Псков, д. Борисовичи, ул. Балтийская. 11.

14:30-15:30, 15:45-16:45, 17:15-18:15, 18:30-19:30, 19:45-20:45 – массовые катания.

Псковский театр драмы имени Пушкина, ул. Пушкина, 13.

12.00, 14.00, 16.00 – Новогодняя ёлка с Дедом Морозом.

12.00, 14.00, 16.00 – Собачка, которой не было.

18:00 – Отелло.

Псковский театр кукол. Псков, ул. Конная, 3.

12.00, 14.00 – Настоящее новогоднее волшебство.

Областная филармония. Псков. Ул. Некрасова, 24.

19.00 - «Фонограф-Джаз-Бэнд» под руководством Сергея Жилина.

Клуб «TIR». Псков, ул. Свердлова, 52.

20.00 – Джаз-квартет «Четверг».