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Транспорт

Поправки в ППД разрешают автовладельцам предъявлять полис ОСАГО на смартфоне

2 января 2020 года, 13:32

Водители, оформившие электронный полис ОСАГО, при проверке могут показать его копию на смартфоне или на бумаге. Внесенные в ПДД поправки опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект, упрощающий процедуру подтверждения полиса, разработали в августе прошлого года. Раньше обладатели электронного полиса ОСАГО должны были иметь при себе бумажную копию документа.

Действительность ОСАГО сотрудник ГИБДД сможет проверить через автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

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