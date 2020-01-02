Поправки в ППД разрешают автовладельцам предъявлять полис ОСАГО на смартфоне

Водители, оформившие электронный полис ОСАГО, при проверке могут показать его копию на смартфоне или на бумаге. Внесенные в ПДД поправки опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект, упрощающий процедуру подтверждения полиса, разработали в августе прошлого года. Раньше обладатели электронного полиса ОСАГО должны были иметь при себе бумажную копию документа.

Действительность ОСАГО сотрудник ГИБДД сможет проверить через автоматизированную информационную систему обязательного страхования.