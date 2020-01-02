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Происшествия

Росгвардейцы задержали решившего ограбить бар псковича

2 января 2020 года, 12:44

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сообщение о том, что в охраняемом объекте, баре на улице Народной, сработала кнопка тревожной сигнализации, экипажу вневедомственной охраны поступило 1 января около 23:50.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 25-летнего местного жителя. Мужчина открыто похитил с витрины спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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