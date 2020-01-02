Причиной отключения электричества на Запсковье в новогоднюю ночь стало повреждение кабеля. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на заместителя главы администрации города Пскова Павла Волкова.

Авария произошла на сетях «Псковэнерго» - псковского филиала «МРСК Северо-Запада», на 282-й подстанции. Там произошло электрическое замыкание из-за повреждения электроснабжающего кабеля. Дежурные бригады специалистов произвели переподключение объекта на резервный источник питания. Впоследствии будет проведен ремонт поврежденного кабеля. Администрация города держит ситуацию под контролем.