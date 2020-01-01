Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Тележку с товарами и продуктами попытался незаметно вывезти пскович из гипермаркета

1 января 2020 года, 11:33

Он попытался вынести товара на сумму 31 685 рублей. В его тележке находился дорогой алкоголь, продукты и одежда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал о краже поступил из гипермаркета, расположенного на ул. Труда, около 17.00 31 декабря. Вора, который попытался провести тележку через неработающую кассу, заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку.

Им оказался 28-летний пскович. Предпраздничные часы он провел в отделении полиции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В новогоднюю ночь псковичи остались без света
Юлия Пересильд пожелала всем любви и внутренней гармонии
Средний размер страховой пенсии вырастет до 16,4 тыс рублей
МЧС: Не портите себе праздники сами
На пробежку приглашают псковичей 1 января
Празднование Нового года обошлось в Псковской области без происшествий
Александр Котов: Новый год связан с верой в лучшее
Михаил Ведерников пожелал реализации планов и осуществления желаний
Елена Новичкова: Мы выбрали привычное для Виктории платье

Комментарии

Авторизация
No comments
Детский гоп-стоп в Любятово

Происшествия
16 декабря 13:49

Детский гоп-стоп в Любятово

Шайка подростков держала в страхе Любятово, у детей отбирали деньги и телефоны, а одного школьника-спортсмена избили так, что потребовалась операция

Щас как рванет!

Происшествия
13 декабря 13:38

Щас как рванет!

Чтобы не было мучительно больно: в МЧС рассказали, как правильно покупать новогоднюю пиротехнику
Ночевал в машине с двумя кошками

Происшествия
28 ноября 16:49

Ночевал в машине с двумя кошками

Из дома на Розы Люксембург во время пожара едва спаслась переехавшая из Донбасса семья, а спасатели вытащили семь газовых баллонов, предотвратив взрыв (ФОТО)