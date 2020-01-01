Тележку с товарами и продуктами попытался незаметно вывезти пскович из гипермаркета

Он попытался вынести товара на сумму 31 685 рублей. В его тележке находился дорогой алкоголь, продукты и одежда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал о краже поступил из гипермаркета, расположенного на ул. Труда, около 17.00 31 декабря. Вора, который попытался провести тележку через неработающую кассу, заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку.

Им оказался 28-летний пскович. Предпраздничные часы он провел в отделении полиции.