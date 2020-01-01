МЧС: Не портите себе праздники сами

Сотрудники МЧС России по Псковской области советуют не забывать о мерах предосторожности, отмечая праздники. На своем сайте они напоминают ряд правил, которых стоит придерживаться.
При эксплуатации печей и каминов запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;
- применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;
- топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- топить печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы. Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных её частей. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3х раз в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
И о бане! В погоне за жарким паром не стоит забывать о пожарной безопасности. Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Важно следить за исправностью печей и дымоходов.
Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты.
Не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно!
Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять топящуюся печь без присмотра.
«Провести новогодние каникулы можно по-разному. Однако, чтобы такой досуг и праздничное настроение не были испорчены негативными последствиями, помните о некоторых мерах предосторожности», - говорится в памятке.
В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112»!