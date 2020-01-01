МЧС: Не портите себе праздники сами

Сотрудники МЧС России по Псковской области советуют не забывать о мерах предосторожности, отмечая праздники. На своем сайте они напоминают ряд правил, которых стоит придерживаться.

При эксплуатации печей и каминов запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

- применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- топить печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы. Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных её частей. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3х раз в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

И о бане! В погоне за жарким паром не стоит забывать о пожарной безопасности. Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Важно следить за исправностью печей и дымоходов.

Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты.

Не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно!

Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять топящуюся печь без присмотра.

«Провести новогодние каникулы можно по-разному. Однако, чтобы такой досуг и праздничное настроение не были испорчены негативными последствиями, помните о некоторых мерах предосторожности», - говорится в памятке.

В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112»!