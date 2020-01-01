На пробежку приглашают псковичей 1 января

Поучаствовать в новогоднем забеге «На спорте после Фейерверка» можно сегодня, 1 января, в Пскове. Как рассказал тренер и организатор забега Александр Кузьмин, он пройдет в Финском парке, его начало запланировано на 12:00.

По словам организатора, каждый участник может пробежать любую дистанцию - от 1 до 40 км. Общая же группа побежит вместе 4 километра. Маршрут пройдет через весь Финский парк, вокруг Кремля и обратно.

Ни предварительная регистрация, ни оплата каких-либо взносов не требуется. Главное, что надо с собой взять – желание и хорошее настроение.

Организаторы обещают конкурсы, подарки, чай и пирожки.