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Общество

Празднование Нового года обошлось в Псковской области без происшествий

1 января 2020 года, 10:03

В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ночь на 1 января на территории региона состоялось 85 мероприятий, в которых участие приняли более 21 000 жителей.

По данным полиции, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не выявлено. Сотрудники полиции продолжат нести службу все новогодние каникулы.

В новогоднюю ночь работали 503 сотрудника полиции, 69 дружинника и 12 представителей частных оранных предприятий. Кроме того, посильную помощь в обеспечении безопасности псковичей оказали 35 сотрудников Росгвардии.

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