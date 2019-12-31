Александр Котов: Новый год связан с верой в лучшее

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Новым годом!

-Уважаемые псковичи! Дорогие земляки!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Время стремительно летит вперёд. В нашем переменчивом мире то, что ещё вчера было актуальным, сегодня может быть уже несовременным, то, что было интересным, быстро становится скучным. Но есть особые моменты, которые, несмотря на быстрый ход времени, всегда одинаково долгожданны и любимы всеми без исключения. Наступление Нового года – не просто добрый и светлый праздник, это объединяющее всех нас событие, которое связано с верой во всё лучшее.

В новогоднюю ночь мы обязательно загадываем желания, которые, по сути, очень схожи: мы хотим, чтобы наши близкие были здоровы и счастливы, чтобы в семьях царил мир и достаток, чтобы наша страна развивалась и процветала. Мы всегда ждём чуда, и оно обязательно будет, если наши новогодние желания станут мотивацией для созидательной работы на протяжении последующих 366 дней. Если каждый из нас приложит усилия, чтобы стать хотя бы чуть-чуть лучше, то и мир вокруг обязательно изменится к лучшему, - приводит пресс-служба областного Собрания депутатов слова поздравления.