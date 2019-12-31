Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников пожелал реализации планов и осуществления желаний

31 декабря 2019 года, 12:09

Губернатор Михаил Ведерников поздравил всех жителей Псковской области с наступающим Новым годом.

-Каждый житель Псковской области доказал своим неравнодушием готовность принимать на себя ответственность и, вне зависимости от возраста, убеждений, профессии, стремление сделать родной регион лучше. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что наше будущее зависит только от нас самих. И каждый может и должен внести свой вклад в общую работу.   Поэтому мои искренние слова благодарности работникам бюджетной сферы за ваш тяжелейший и часто неблагодарный труд, государственным и муниципальным служащим, тем, кто умеет слышать людей и воспринимает их боль как свою, предпринимателям и промышленникам, развивающим наш регион и понимающим свою социальную ответственность, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, рабочим, журналистам, волонтерам, общественникам, всем неравнодушным людям, кто своим трудом, душой и верой каждый день делает нашу жизнь комфортнее, безопаснее и благополучнее. Хочу от всей души пожелать вам встретить 2020-й год в кругу самых близких людей, добиться реализации намеченных планов и осуществления желаний. Крепкого вам здоровья, благополучия, сил и большого человеческого счастья. Поздравляю с Новым годом! И пусть всё сбудется! - пожелал Михаил Ведерников.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Котов: Новый год связан с верой в лучшее
Елена Новичкова: Мы выбрали привычное для Виктории платье
До конца 2020 года дорогу в поселке Белый Мох отремонтируют
Региональную социальную доплату к пенсии выплатят в начале января
Выходцы из Восточной Африки пытались незаконно пересечь границу в Печорском районе
Сергей Пайст обещал не допустить сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники
Псковичей призвали участвовать в разработке памятного знака ЮНЕСКО в Пскове
Новые мусоровозы пополнили парк спецтехники регоператора по обращению с ТКО
Ключи от 60 квартир в новостройках Пскова будут вручены детям-сиротам в начале 2020 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Полный боекомплект

Общество
31 декабря 09:41

Полный боекомплект

Десантный полк из Пскова получил боевой орден Кутузова в мирное время, он стал последним из возможных в копилке дивизии.
100 ярких фактов 2019 года

Общество
30 декабря 10:26

100 ярких фактов 2019 года

Что обсуждала, за чем следила, чем восхищалась Псковская область в уходящем году
Жить будем до 80 лет и дальше

Общество
28 декабря 11:05

Жить будем до 80 лет и дальше

Новых медиков – 142, мест в детских садах - 1320, денег на завершение социального городка – 395 миллионов рублей, ФАПов – 13 вместо 11