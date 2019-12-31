Михаил Ведерников пожелал реализации планов и осуществления желаний

Губернатор Михаил Ведерников поздравил всех жителей Псковской области с наступающим Новым годом.

-Каждый житель Псковской области доказал своим неравнодушием готовность принимать на себя ответственность и, вне зависимости от возраста, убеждений, профессии, стремление сделать родной регион лучше. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что наше будущее зависит только от нас самих. И каждый может и должен внести свой вклад в общую работу. Поэтому мои искренние слова благодарности работникам бюджетной сферы за ваш тяжелейший и часто неблагодарный труд, государственным и муниципальным служащим, тем, кто умеет слышать людей и воспринимает их боль как свою, предпринимателям и промышленникам, развивающим наш регион и понимающим свою социальную ответственность, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, рабочим, журналистам, волонтерам, общественникам, всем неравнодушным людям, кто своим трудом, душой и верой каждый день делает нашу жизнь комфортнее, безопаснее и благополучнее. Хочу от всей души пожелать вам встретить 2020-й год в кругу самых близких людей, добиться реализации намеченных планов и осуществления желаний. Крепкого вам здоровья, благополучия, сил и большого человеческого счастья. Поздравляю с Новым годом! И пусть всё сбудется! - пожелал Михаил Ведерников.