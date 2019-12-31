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Общество / Мода

Елена Новичкова: Мы выбрали привычное для Виктории платье

31 декабря 2019 года, 10:11

Стилист проекта "Модная революция" Елена Новикова рассказала, как работала над образом Виктории Татаренко.

- Участие в проекте для Виктории было призом за третье место в конкурсе Мисс Псков. Своим образом девушка довольна и менять ничего не хотела бы. Но , просматривая личный гардероб участницы, мы заметили, что большинство представленных образов - это вещи прилегающего кроя, попадающее скорее в сегмент вечерних нарядов, чем комплектов для делового или повседневного использования. Для финального образа мы выбрали привычное для Виктории платье-комбинацию из дорогого кружева в сочетании с туфлями-лодочками . Девушка точно найдёт применение этому образу в череде наступающих праздничных дней. Но мне очень хочется, чтобы в гардеробе Вики со временем обязательное появился современный брючный костюм, который настолько универсален и функционален , что станет палочкой-выручалочкой во многих жизненных ситуациях и попадёт в рамки любого дресс-кода.

Полностью преображение Виктории Татаренко можно посмотреть здесь. 


Елена Новичкова: Мы выбрали привычное для Виктории платье
Платье очень подходит Виктории
Фото Татьяна Родина
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