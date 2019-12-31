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Общество / Коммуналка

До конца 2020 года дорогу в поселке Белый Мох отремонтируют

31 декабря 2019 года, 09:11

Жители поселка Белый Мох обратились к губернатору с просьбой отремонтировать наиболее проблемный участок дороги и за решением других насущных вопросов. 30 декабря с жителями Белого Мха встретились председатель регионального Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов и председатель областного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. На встрече также присутствовал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

Жители поселка пожаловались, что дорога, ведущая от Ленинградского шоссе к жилым домам, протяженностью около 500 метров, пришла в негодность. По дороге не могут нормально ездить автомобили, в том числе спецтранспорт. Также люди попросили скорректировать маршрут автобуса № 9 «Вокзал-Белый мох», чтобы тот заезжал в поселок, а не разворачивался на трассе. Сейчас, чтобы отправиться в центр Пскова на городском транспорте, жителям приходится переходить федеральную трассу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«До конца 2020 года проблемный участок дороги в поселке Белый Мох будет отремонтирован. Восстановим и тротуар», — уверил местных жителей Борис Елкин. Он также отметил, что примет необходимые меры для того, чтобы конечная остановка автобуса № 9 располагалась в самом поселке.

На встрече обсудили также проблемы перепадов напряжения в поселке, необходимость установки дополнительных контейнеров для мусора и возможность газификации многоквартирных домов.

Сергей Грахов заверил, что все проблемы найдут решение.


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