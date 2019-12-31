Региональную социальную доплату к пенсии выплатят в начале января

С 1 января 2020 года в Псковской области для пенсионеров, чье материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума, установлена региональная социальная доплата к пенсии. По распоряжению губернатора эта доплата поступит на счета граждан 3 января 2020 года. Через отделения почтовой связи региональную социальную доплату к пенсии можно будет получить с 5 января 2020 года.

получателями региональной социальной доплаты станут более 29 тыс человек. На эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрено около 700 млн рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.



Все вопросы, связанные с начислением и выплатой региональной социальной доплаты к пенсии, можно задать по телефону «горячей линии» в Комитете по социальной защите Псковской области: 8(8112) 299–111 и в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области по телефону: 69-64-05.