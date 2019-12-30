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Происшествия

Выходцы из Восточной Африки пытались незаконно пересечь границу в Печорском районе

30 декабря 2019 года, 18:12

Четверо выходцев из Восточной Африки пытались незаконно пересечь границу в Печорском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сотрудники управления во взаимодействии с сотрудниками ДПС МО МВД России «Печорский» пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами. По информации, полученной от пограничников, в районе населенного пункта Тайлово сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились иностранные граждане африканской внешности, направлявшиеся в сторону российско-эстонской границы.

Стражи порядка незамедлительно проинформировали об этом пограничников. При четких и слаженных действиях двух ведомств пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы четырьмя выходцами Восточной Африки, которые прибыли в Россию с целью незаконной миграции в страны Евросоюза.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов и административного выдворения с территории страны. Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи

322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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