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Культура

Псковичей призвали участвовать в разработке памятного знака ЮНЕСКО в Пскове

30 декабря 2019 года, 16:47

В Пскове будет установлен традиционный памятный знак ЮНЕСКО в честь включения 10 псковских храмов в список Всемирного наследия. Как сообщает «Псковское Агентство Информации», об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на конференции «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО» 30 декабря.

По словам Веры Емельяновой, специальные знаки ЮНЕСКО уже установлены у каждого храма, который вошёл в список Всемирного наследия. Появится и единый традиционный памятный знак, который будет сообщать псковичам и гостям города о том, что Псков является историческим и культурным наследием человечества. «Сейчас перед региональными властями стоит задача продумать эскиз этого памятного знака, выбрать место, на котором он будет установлен», - сообщилда вице-губернатор, добавив, что «памятный знак обязательно будет разрабатываться с учетом мнения местных жителей». 

Планируется объявить конкурс на разработку памятного знака ЮНЕСКО. Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова призвала участвовать в конкурсе всех псковичей.

Памятники древнего Пскова внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля на 43-й сессии Комитета всемирного наследия, проходившей в Баку (Азербайджан). Заявка от Псковской области включала собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

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