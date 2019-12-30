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Экономика

Сергей Пайст обещал не допустить сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники

30 декабря 2019 года, 17:20

На сайте регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - компании «Экопром» опубликован график вывоза твердых бытовых отходов в период новогодних каникул. Как рассказал «Псковской правде» директор компании Сергей Пайст, информация представлена по каждому муниципальному образованию.

«Любой, зайдя на наш сайт, может посмотреть, где и в какие дни будет производится вывоз мусора, - пояснил он. - Мы не допустим сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники».

С графиком выездов можно ознакомиться здесь>>>  

Ранее Сергей Пайст уже заявлял, что сотрудники компании, отвечающие за вывоз мусора, будут работать и в праздничные дни.

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