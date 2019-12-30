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Экономика

Новые мусоровозы пополнили парк спецтехники регоператора по обращению с ТКО

30 декабря 2019 года, 16:35

Парк техники регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром» пополнили два мусоровоза. Как сообщил «Псковской правде» директор регоператора Сергей Пайст, новая техника будет работать на маршрутах в районах области.

Объем кузова каждого из мусоровозов 16 кубометров. В среднем машина может собирать от 80 до 90 евроконтейнеров мусора. «Это техника с системой задней загрузки, которые мы приобретаем на протяжении последнего времени. Машины обладают наибольшей грузоподъемностью и мощным механизмом пресса в своем классе», - отметил Сергей Пайст.

Новые мусоровозы пополнили парк спецтехники регоператора по обращению с ТКО
Новые мусоровозы
Фото компании «Экопром»

Кроме того, мусоровозы будут хорошим подспорьем в работе регоператора в новогодние праздники. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы за новогодние праздники в Псковской области мусор вывозился в штатном режиме», - отметил он.

Напомним, что ООО «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России. С начала работы в регионе компания вложила в технику и имущество порядка 500 млн рублей.

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