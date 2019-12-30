Новые мусоровозы пополнили парк спецтехники регоператора по обращению с ТКО

Парк техники регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром» пополнили два мусоровоза. Как сообщил «Псковской правде» директор регоператора Сергей Пайст, новая техника будет работать на маршрутах в районах области.

Объем кузова каждого из мусоровозов 16 кубометров. В среднем машина может собирать от 80 до 90 евроконтейнеров мусора. «Это техника с системой задней загрузки, которые мы приобретаем на протяжении последнего времени. Машины обладают наибольшей грузоподъемностью и мощным механизмом пресса в своем классе», - отметил Сергей Пайст.