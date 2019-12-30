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Общество

Ребят из многодетных семей с Новым годом поздравили полицейские

30 декабря 2019 года, 15:55

В Пскове в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские и общественники поздравили с наступающим Новым годом детей из многодетных семей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступили член Общественного совета при УМВД Илья Можаев и волонтер Анна Шпакова, посетили семьи из Завеличенского района областного центра. Детям вручили игрушки, книжки, сладкие подарки, предметы одежды, канцелярские товары, а также приглашения на новогодние представления.

Также детворе напомнили и о мерах безопасности во время зимних каникул. В интересной и доступной форме начальник отдела ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Елена Петрова рассказала подопечным о необходимости соблюдения правил личной безопасности и об основах законопослушного поведения. В ходе общения гости постаралась сделать все, чтобы дети смогли почувствовать атмосферу приближающегося праздника, а новогодние подарки для них подготовил член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктор Петкевич.

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