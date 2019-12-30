В Локнянском районе введен карантин по бешенству

В Локнянском районе проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотического очага заболевания бешенством, который расположен на улице Пролетарской поселка Локня. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, работа ведется в соответствии с подписанным указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передается со слюной при укусе больным животным. Вызывает тяжелые необратимые изменения центральной нервной системы и заканчивается летальным исходом.

Комплекс карантинных мероприятий распространяется не только на территорию очага заболевания бешенством, но и на площади угрожаемой зоны, которая охватывает целый ряд улиц в районе ул. Пролетарской.

На период действия карантина запрещены вывоз собак и кошек за пределы эпизоотической зоны, торговля домашними животными и отлов диких животных. Специалисты ветслужбы проведут разъяснительную работу с населением, а также вакцинируют домашних животных.

Карантин вводится до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

Напомним, что на протяжении ряда лет в Псковской области отмечается сокращение числа случаев бешенства. Полоджительная динамика связана с проведением масштабной вакцинации диких животных. В этом году Псковская область получила около 400 тыс доз. Кроме того, в 2019 году вакцинацию прошли около 45 тыс домашних животных.