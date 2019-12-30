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Общество

Псковский омбудсмен обсудил с представителями соцзащиты вопросы обеспечения прав жителей Опочецкого района на социальное обслуживание

30 декабря 2019 года, 15:03

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, совершил рабочую поездку в Опочецкий район. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе псковского омбудсмена, целью поездки стала подготовка специального доклада, посвященного соблюдению прав пожилых граждан на получение социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей.

В рамках поездки Дмитрий Шахов встретился с заместителем главы района по социальным вопросам Ириной Лукьяновец, руководителем Территориального отдела Опочецкого района комитета по социальной защите Псковской области Валентиной Светловой и директром Центр социального обслуживания Опочецкого района Наталья Григорьева.

Участники встречи обсудили вопросы обеспечения прав одиноких пожилых граждан на социальное обслуживание в муниципальном образовании. В ходе беседы были подняты актуальные вопросы реализации прав пожилых граждан на получения социальных услуг, возникающих проблемах и обращениях граждан на предоставление социально-бытовых, социально-медицинских услуг, срочных социальных услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. Анализ оказания социальных услуг пожилому населению Псковской области проводится по итогам встречи уполномоченного по правам человека в регионе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В завершении встречи Дмитрий Шахов подчеркнул, что по итогам ранее проведённого мониторинга нарушений прав пожилых граждан в Опочецком районе не выявлено.

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