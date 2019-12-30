Михаил Ведерников: Мы не пойдем по пути смены регоператора по обращению с ТБО

«Мы приняли решение, что мы не пойдем по пути смены регоператора. Мы понимаем, что у нас в Псковской области начнут утилизировать мусор из Санкт-Петербурга и с Ленинградской области и, как выяснилось потом, еще и с Новгородской области. Я точно не дам превратить область в помойку», - Сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

По его словам, проблемы регионального оператора связаны с тем, что это бизнес достаточно привлекательный, и игроки на этом рынке достаточно жестко между собой выясняют отношения. «Нашему регоператору тоже досталось и от тех, кто раньше здесь работал и убирал мусор, и от тех, кто хотел сюда зайти. Определенные нападки на регоператора, в том числе информационные, связаны с попыткой передела этого рынка. Я считаю, что этого допустить нельзя, потому что мы вернемся в ситуацию «год назад», и насколько она затянется, неизвестно никому», - отметил глава региона.

Губернатор сообщил, что на сегодняшний день еще не все проблемы с регоператором решены, несмотря на то, что вывоз мусора осуществляется даже с тех территорий, с которых он не осуществлялся никогда: «Контейнерных площадок все равно недостаточно. Только к 2020 году регоператор гарантирует установку всего необходимого объема этих площадок. Средства для этого он уже заложил. С другой стороны, хочу сказать, что у нас достаточно спокойно прошла «мусорная реформа», если сравнивать с целым рядом регионов. Хотя вопросы к регоператору были, и по начислению было очень много жалоб, я могу сказать, что мы еженедельно проводим совещание в администрации области».

По словам Михаила Ведерникова, регоператор оперативно реагирует на замечания. «Где-то были несанкционированные свалки, где-то не вывозили мусор, но после реакции администрации, буквально в течение нескольких часов или суток все убирается», - заключил губернатор.